Maçlar Yıl Sonuna Kadar Seyircisiz



Haber: Erdal Tanrıverdi

Süper Lig ve TFF 1.Lig maçlarının seyircisiz oynanıp oynanmayacağı son dakika açıklamalar ile gündeme geldi. Kabine toplantısında alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandı. Halı sahaların faaliyetlerine de ara verileceğini aktaran Erdoğan, spor müsabakalarıyla ilgili verilen kararı da duyurdu. Maçların seyircisiz oynanması durumu, Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Kafe, restoran, halı saha gibi yerlerde alınan yeni önlemler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile belli oldu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek" dedi. Daha önce maçların yalnızca localarda seyircili oynanacağı kararı verilmişti. İşte, ayrıntılar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu."Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Genelgeye göre, seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ile bu araçlarla seyahat edeceğini belgeleyenler kısıtlamadan muaf olacak.

TFF BAŞKANI ÖZDEMİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, federasyonun Riva'daki idari merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda 3 ana konuda karar aldıklarını aktaran Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan futbol maçlarına taraftar alınması, yayıncı kuruluş beIN Sports'un sözleşme hükümlerine uymaması ve gündemde olan spor kulüpleri yasası ile ilgili talepleri olduğunu belirtti. Futbol müsabakalarında tribünlere yüzde 30 oranında seyirci alınmasını istediklerini dile getiren Nihat Özdemir, "Futbol, seyirciyle oynanınca güzel. Bugüne kadar sadece localarımızda yüzde 50 kapasite kullanma kararını aldık ve bunu uyguluyoruz. Ancak bu yeterli değil. UEFA'nın da isteği olan yüzde 30 kapasiteyle seyircili maçların oynanmasını talep etmekteyiz." diye konuştu.