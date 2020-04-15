“Maçları Çok Özledik”

Haber: Volkan Yılmaz

İşte mecburi verilen arada ve evde izole olan Okutan'ın önemli açıklamaları.

Yaklaşık 3 haftadır evlerdeyiz. Kendimizi izole ettik. Türk halkı kendini izole etti. Liglere ara verildiğinden bu yana 3 haftadır evdeyiz. Bende şu an ailemle birlikte evde vakit geçiriyorum. Böyle bir süreci yaşamak zorundayız. Bir süre daha böyle yaşayacağımızı düşünüyorum.

"VERİLEN PROGRAMI EVDE UYGULUYORUZ"

İzine ayrılmadan önce bize programlar verildi. Evde antrenmanlara devam etmek zorundayız ve vücudumuzu pasif durumda bırakamayız. Evde kuvvet antrenmanlarına devam ediyorum. Bunlar yeterli değil ve ligler başlamadan en az 1 aya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da 4'lü 5'li gruplar halinde çalışıldığını biliyorum ama biz Boluspor olarak böyle bir uygulamaya başlamadık. "Kaldığımız yerden devam edeceğiz" Boluspor olarak son 3 haftada iyi bir çıkış yakaladık, maçları ve antrenmanları özledik. Son 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik almıştık ve kötü bir sezon geçirmiş olabiliriz ancak, böyle bir ara bizim çıkışımıza bir dur demiş olabilir ama takım arkadaşlarımız ile lig kaldığı yerden başlayınca daha motive olarak başlayacağız. İnşallah bu süreç geçecek ve tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.