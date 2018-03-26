Haber: Semih Baykal

Sezon basından beri Boluspor’u yakından takip ettiğini belirten Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım “Sezon başından bu zamana sıkı takipteyim. Maçlarını izliyorum, şanssız maçlar kaybetti. Süper lige çıkması bu sezon kaçınılmazdı. Başkan Necip Çarıkçı ile zaman zaman değerlendirmeler yapıyoruz. Melih iyi bir sezon geçiriyor. İsminden çok söz ettireceğe benziyor. Tecrübe kazandıktan sonra neden tekrar Fenerbahçe forması giymesin. Bolu oyuncu yetiştirsin yukarıya oyuncu versin. Ama Süper lige çıkmayı da elden bırakmasın. En kısa zamanda süper lig de olsun. Bu sezon ilk iki olabilirdi. Maçlar devam ediyor. Sonuna kadar devam etsinler, Başkan iyi çalışıyor, kulübü düşünüyor. Bunun farkındayım. Yaptığımız görüşmelerde hep Boluspor’u düşünüyor. Kendisine ve Boluspor kalan maçlarda başarılar diliyorum. Bolu bu gölgenin bir değeridir” dedi.