Haber: Gönül Olutürk

Gözünü Süper Lig'e diken Spor Toto 1. Lig İzmir temsilcisi Altınordu, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bir şutu direkten döndü, 1 puan aldıSpor Toto 1. Lig’de son 4 maçından 12 puan çıkaran 4. sıradaki Altınordu, 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaştı. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında ev sahibi takımın kornerinde Aykut'un kafa şutunu Murat çizgiden çıkardı, dönen topa bu kez Abdulkerim vurdu, Yusuf yine çizgide engelledi. İzmir ekibi ise 48'inci dakikada gole çok yaklaştı. Deniz Vural’ın pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, 25 metreden çok zor pozisyonda olmasına rağmen nefis vurdu, kaleci Ahmet Şahin’in çeldiği top üst direkten döndü. Maç boyunca topla oynama oranında üstünlük kuran Altınordu'nun çabaları gol getirmedi ve maç 0.0 sona erdi. Bu sonuçla alınan 1 puanla Altınordu puanını 49'a yükseltti ve maç fazlasıyla 4'uncülüğünü korudu.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Ahmet Ayaz

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Birinci, Dimitriadis, Korkishko(Dk. 88 Sinan Özkan), Recep Aydın (Dk. 65 Fatih Atik), Dodo, AhmadAbed (Dk. 90 Mert Örnek), Almeida

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Mehmet Murat Uçar (Dk. 85 Muhammed Rıdvan Özdemir), Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı (Dk. 62 Berkay Samancı), Deniz Vural, Hasan Hatipoğlu, Enis Durak (Dk. 64 Alican Özfesli)

Sarı kart: Dk. 90 Yusuf Acer (Altınordu)

MAÇTAN DAKİKALAR

23’üncü dakikada ev sahibi ekibinin kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası yayının üzerinden Panos vurdu. Bu şut denemesinden sonuç gelmedi.

27’nci dakikada Yusuf’un taşıdığı topa ceza sahası içerisinde Erdoğan sert vurdu. Çok az farkla yandan auta gitti.

38’inci dakikada Recep’in sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa Ahmad dokundu ancak istediği vuruşu yapamadı.

39’uncu dakikada Dodo yaklaşık 25 metreden kaleyi denedi. Meşin yuvarlak Erce’nin bakışları arasında üstten auta çıktı.

44’üncü dakikada hakem ceza sahası çizgisi üzerinde Dodo’ya yapılan faulü avantaja bıraktı. Ardından Almeida kaleye sert bir şut gönderdi. İyi yer tutan Erce topu kornere çeldi.

45+1’inci dakikada kornerden gelen topta Erce boşa çıktı. Aykut’un kafa vuruşunu Murat çizgiden çıkardı. Dönen topa bu kez AhmadAbad vurdu, bu kez de Yusuf topu çizgiden çıkartarak Giresunspor’a gol şansı tanımadı.

49’uncu dakikada Erdoğan’ın vuruşunda kaleci Ahmet’i aşan top üst direkten geri geldi. Sonrasında Aykut kafayla topu kalecisine verdi.

55’inci dakikada Dodo, savunmanın arkasına harika bir pas çıkardı. Sağ çaprazda topla buluşan AhmadAbad meşin yuvarlağı kaleci Erce’nin üzerine nişanlayınca önemli bir fırsat kaçtı.

63’üncü dakikada AhmadAbad rakiplerinden sıyrılıp kaleyi denedi ama pozisyondan sonuç gelmedi.

71’inci dakikada gelişen Altınordu atağında Ahmet kalesinden çıkıp çıkmamak da tereddüt yaşayınca Mirkan meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunu Ahmet Şahin kornere yumrukladı.