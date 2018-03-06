Haber: Gönül olutürk

Boluspor, Ankaragücü maçına Bolu'nun manevi babası İzzet Baysal'ın ölümünün 18. yılı nedeniyle "Kalbimizdesin İzzet Baysal" pankartı ile çıktı. 5 Mart İzzet Baysal’ı Anma Günü programı için Bolu’ya gelen İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal’da (Ahmet amca)maçı protokol tribününden izleyerek takıma destek oldu. Bolusporlu futbolcuların sahaya "KALBİMİZDESİN İZZET BAYSAL" yazılı döviz ile çıkması ve Boluspor taraftarının stadı "İZZET BAYSAL" tezahüratlarıyla inletmesinden dolayı çok mutlu oldu. Açılan pankart ve yapılan "İzzet Baysal" tezahüratları maça gelen Ahmet Baysal'ı da oldukça memnun etti. Ahmet Baysal oynanan oyundan ve mücadelen oldukça mutlu olduğunu dile getirerek maç sonunda herkesi tebrik etti.