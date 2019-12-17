Madalyalar Bolu’nun Oldu

Haber: C.Kutay Aykan

Büyük şampiyonada Bolu Belediyespor takımı sporcularımızdan 51 Kg Üst Genç Bayanlarda Zehra Gök ikinci, 63.5 Kg Elit Bayanlarda Gamze Gül ise üçüncü olarak ülkemizi ve ilimizi gururlandırdılar. Ayrıca bu şampiyona sonucu takım sporcularımız Aybars Başar, Zehra Gök ve Gamze Gül milli sporcu olma başarısını gösterdi. Müsabakalar sonrası bir açıklama yapan antrenör Emrah Sarıcaer, “Bana bu gururu yaşatan sporcularımı, yaşadıkları talihsizliklere rağmen mücadeleden vazgeçmeyen diğer şampiyon sporcularımı başarılarından dolayı tebrik ederim. Kulüp başkanımız Sn. Sinan Barut’a,spor şube müdürümüz Sn. Ramazan Demir’e, bugünlere gelmemizi sağlayan ve beni destekleyen değerli hocama,sponsorlarımıza ve değerli velilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.