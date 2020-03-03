Madalyalar Şehitlere Armağan Edildi

Haber: Ceylan Beykoz

Geredeli kayakçılarımız şehitlerimizi de unutmayarak 4 yıldır yaşattığı geleneği bozmadı ve yarış sonrası yapılan törenlerde asker selamı ile gönderme yaptı. Türkiye Kayak Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan kayaklı koşu ikinci etap Türkiye müsabakaları Erzurum’da tamamlandı. Erzurum Kandilli Kayak Merkezinde iki gün süren müsabakalara Türkiye genelinden 300 sporcu katıldı. Müsabakaların açılış töreninde şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı söylendi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenli, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Uzun, Süleyman Yıldırım ve Haydar Çetinkaya tarafından verildi. Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasının finalleri 8-9-10 Mart 2020 tarihlerinde Gerede’de organize edilecek.