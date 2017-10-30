Haber: Semih Baykal

Boluspor, TFF 1. Lig 10. Haftasında Çaykur Didi Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Özgüç Türkalp’in yönettiği karşılaşmaya Çaykur Rizespor’un vuruşuyla başlandı. Kontrollü oynayan iki iki takımda kaleye gitmekte zorlandı. Tek tük atakların olduğu ilk yarıda iki takımda birbirine üstünlük sağlayamadı (0-0).

Karşılaşmanın ikinci yarısına Boluspor istediği gibi başlayamadı. Oyunun kontrolünü ele alan Çaykur Rizespor, Kweuke’nin göğsü ile indirdiği topa Arapi’nin elle dokunması üzerine penaltı kazandı. Topun başına gelen Jakob, takımını 60’ıncı dakikada 1 – 0 önce geçirdi. Gol sonrası da oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi takım tek gol ile 3 puanı almayı başardı.

Yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkan Boluspor, deplasman da 1 – 0 mağlup oldu.

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

İlk 11’ler

Boluspor: Gökhan Değirmenci**, Furkan Şeker***, Renato Arapi**, Alim Öztürk***, Umut Meraş***, Özgür İleri**, İshak Çakmak*** (Santos* Dk. 72), İrfan Başaran** (Sefa Yılmaz** Dk. 83), Akubueze**, Melih Okutan*** (Mustafa Durak* Dk. 65), Poepon*

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan**, Mehmet Uslu***, Milosevic***, Orhan Ovacıklı***, Ümit Kurt***, Robin Yalçın***, Jakob*** (Olcan Çağlayan*** Dk. 77), Saadane***, Süleyman Koç**, Kweuke*** (Halil İbrahim Sönmez* Dk. 82), Samu**

Sarı Kartlar: Özgür İleri (Boluspor Dk. 49), Saadane (Çaykur Rizespor Dk. 76), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor Dk. 79), Alim Öztürk (Boluspor Dk. 88), Robin Yalçın (Çaykur Rizespor Dk. 88)

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Çaykur Rizespor’un vuruşları ile başladı.

Karışlaşmanın 3’üncü dakikasında Boluspor’un atağında İshak Çakmak’ın ceza sahası dışından vurduğu şut, defansa çarparak az farkla kornere gitti.

5’nci dakika Boluspor’da İrfan Başaran’ın orta sahadan defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Melih Okutan ofsayta yakalandı.

Karşılaşmada dakikalar 35’i gösterirken iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamadı. Maç orta sahada karşılıklı top kayıpları ile geçiyor.

42’inci dakikada Boluspor’un atağında İrfan Başaran’ın orta sahadan attığı pasa hareketlenen Poepon yavaş kalınca kaleci Gökhan topa müdahale ederek taca yolladı.

44’üncü dakikada Çaykur Rizespor’da Robin Yalçın’ın ceza sahası alanı dışından çektiği şut Alim’e çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı Boluspor’un vuruşları ile başladı.

48’inci dakikada Boluspor’da Akubueze’nin sol kanattan açtığı ortada İrfan Başaran’ın kafa vuruşunu savunma engelledi.

49’uncu dakikada Boluspor’da Özgür İleri, Recep Niyaz’a kayarak yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

50’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Mehmet Uslu’nun serbest vuruştan yaptığı ortada Samu’nun kafa vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.

57’inci dakikada Çaykur Rizespor’un atağında Jakob’un ceza sahası sol çaprazdan vurduğu sert şutu kaleci Gökhan çıkardı.

59’uncu dakikada Çaykur Rizespor’un atağında Kweuke’nin göğsü ile indirdiği topa Arapi’nin elle dokunması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

(Gol) 60’ıncı dakikada Çaykur Rizespo’un kazandığı penaltıyı Samudio gole çevirmeyi başardı. Skor 1 – 0.

65’inci dakikada Boluspor’da Melih kenara gelirken yerini Mustafa Durak’a bıraktı.

72’nci dakikada İshak Çakmak oyundan alınırken, Santos oyuna girdi.

76’ncı dakikada Çaykur Rizespor’da Saadane sarı kart gördü.

77’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Jakob kenara gelirken, yerini Olcan Çağlayan’a bıraktı.

79’uncu dakikada Çaykur Rizespor’da kaleci Gökhan kale vuruşunu kullanmakta gecikmesi üzerine sarı kart gördü.

82’nci dakikada Kweuke saha kenarına gelirken, Halil İbrahim Sönmez oyuna dahil oldu.

83’üncü dakikada İrfan Başaran oyundan alınırken, Sefa Yılmaz karşılaşmaya dahil oldu.

86’ncı dakikada Boluspor’un atağında Santos’un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

88’inci dakikada Boluspor’da Alim Öztürk rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

88’inci dakikada Robin Yalçın sarı kart gördü.

90’ıncı dakikada Boluspor’da sağ kanattan gelen ortaya Poepon istediği kafa vuruşunu yapamayarak topu dışarıya yolladı.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 1 – 0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.