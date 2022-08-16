Mağusa Türk Gücü Gerede’de hazırlık maçı oynadı

Haber: Süleyman Kurt

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu takımlarından Mağusa Türk Gücü hazırlık maçında Osmaniyespor’la golsüz berabere kaldı. Son üç sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sabahın erken saatlerinde adadan ayrılarak Bolu’ya gitti.

Yeni sezon çalışmalarına Temmuz ayında başlayan Mağusa Türk Gücü, hazırlıklarını bir haftadır Bolu Gerede’de sürdürüyor. Bu yıl 3 kupa hedefiyle yeni sezona başlayan Kuzey Kıbrıs ekibi, 18 Ağustos’a kadar çalışmalarına Gerede’de devam edecek.