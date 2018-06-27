Haber: Semih Baykal

34 kişilik bir ekiple Bolu Dağı'ndaki bir otelde kampta bulunan Shkupi, antrenmanlarını teknik direktör Zekiriya Ramadani yönetiminde sürdürüyor. Otelin sahasındaki idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Şut ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, açma germe hareketleriyle tamamlandı. Geride kalan sezon ligi 4. sırada bitiren Shkupi'nin, Bolu'daki birinci etap kampını 3 Temmuz'da tamamlayacağı belirtildi.