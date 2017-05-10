Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde lider Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ilk golü, 48. dakikada Mickael Pote'nin penaltı vuruşuyla geldi. 52'de Yeni Malatyalı Yiğitcan Erdoğan, attığı golle mücadeleye eşitliği getirdi. Konuk ekip Yeni Malatyaspor, 73. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen İrfan Başaran, ağları havalandırarak skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Lider Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa çok yaklaştı. Malatya, Boluspor maçını da kazanırsa şampiyonluğunu kesin olarak ilan edecek. Adana Demirspor'un ise düşme hattıyla arasında bir puan fark bulunuyor.