Malatyaspor Bolu’da Kamp Yapacak

Haber: Aysun Beykoz
Süper Lig’de geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performansla ligi beşinci sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi biletini alan Evkur Yeni Malatyaspor sezonu erken açmaya hazırlanıyor. Temmuz ayı sonunda UEFA Avrupa Ligi’nde ilk ön eleme maçını oynayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına 25 Haziran’da Malatya’da başlayacak. UEFA organizasyonunda ilk maçını 25 Temmuz’da oynaması beklenen Evkur Yeni Malatyaspor, 25 Haziran’da Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanacak. Sarı kırmızılılar, Malatya’da gerçekleştireceği 5 günlük çalışmanın ardından Bolu’da birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Evkur Yeni Malatyaspor’da ikinci etap kamp çalışmaları ise 14 Temmuz’da Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilecek.