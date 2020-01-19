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Mali Yardım Uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kaynak Kullandırma Talimatı kapsamında 2020-2021 sezonundaki mali yardımdan faydalanabilmeleri için kulüpler ve ilgili kurum ile kuruluşların 1 Nisan'a kadar başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.

Mali Yardım Uyarısı

Haber: Ceylan Beykoz

TFF'den yapılan açıklamada, altyapı, tesis, eğitim ve futbol gelişim projeleri için mali yardım düzenleyen Kaynak Kullandırma Talimatı gereğince gelecek sezon yapılacak yardımlardan faydalanılabilmesi için son başvuru tarihinin 1 Nisan olduğu belirtildi. Kaynak Kullandırma Talimatı'nın 6. maddesi 1. fıkrasında belirtilen esaslara uygun hazırlanmış başvuru dosyasının, 2020-2021 sezonu için yeniden hazırlanarak TFF'ye ulaştırılması gerektiği aktarıldı. Kulüplerin ya da ilgili kurum ve kuruluşların 1 Nisan'dan sonra yapacağı başvuruların ise gelecek sezon için değil 2021-2022 sezonu için değerlendirmeye alınacağını kaydedildi.

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Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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