Maliye 5.Oldu

Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasının 5. lik maçında rakibi Antalyaspor karşısında sahadan 27-36 galip ayrılan Maliye Milli Piyango Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasını 5. si olarak tamamladı.

Maliye 5.Oldu

Haber: C.Kutay Aykan

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın en değerli oyuncusu seçilen Maliye Milli Piyango kalecisi Abdülkadir Aslan ödülünü Zonguldak Halayspor Kulüp Başkanı Erhan Acar'ın elinden aldı.

7. ZONGULDAK HALAY OYUNLARI GSK

Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasının 7. lik maçında rakibi Karşıyaka Belediye Spor karşısında sahadan 33-29 galip ayrılan Zonguldak Halay Oyunları Halkoyunları G.S.K. Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasını 7. olarak tamamladı.  Maçın en değerli oyuncusu seçilen Karşıyaka Belediye Spor’dan Yavuzhan Altınoluk ödülünü Antalyaspor Hentbol takımı Antrenörü Mustafa Babacan'ın elinden aldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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