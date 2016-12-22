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    • Maliye cezayı kesti ! 3-0

    İlimizi Bayanlar Voleybol 2.Lig 4.Grupta temsil eden İnkılâp İlköğretim Okulu evinde oynadığı mücadelede Maliye Okulları’na 3-0 yenildi.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 11:49
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    Maliye cezayı kesti ! 3-0

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Karşılaşmaya İnkılâp İO Miray, Merve, Ebru, Nurseda, Şeza, Hacer, İrem, Özlem, Beyza, Kübra, Sıla, Derya, Busenur (L) kadrosu ile başlarken konuk ekip Maliye Okulları Edanur, Nursena, Beril, Pelin, Ayşin, Rabia, Cansu, Ceren, Serap, Aliye, Beyza, Nida(L), Sinem(L) kadrosu ile mücadele etti.

    Karşılaşmanın ilk setine ekibimiz hızlı başladı ve ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. 2. Teknik molada farkı kapatmaya çalışan Maliye Okulları karşısında ekibimiz bu teknik molaya da 16-13 önde girmeyi başardı. Oyunun son bölümünde üstünlüğü ele geçiren rakip takım ilk seti 25-23 önde kapattı ve 1-0 öne geçti.

    Karşılaşmanın 2. setine çok hızlı başlayan Maliye Okulları ilk teknik molaya 8-2 önde girdi. Oyuncu ikinci bölümünde farkı artıran konuk takım 2. teknik molaya da 16-4 önde kapattı. Set boyu üstünlüğünü sürdüren Maliye Okulları 25-8’lik skorla setlerde 2-0 öne geçti.

    Karşılaşmanın 3. Seti karşılıklı sayılarla başladı ve ilk teknik molaya rakip takım Maliye 8-6 önde girdi. Oyunun 2. bölümünde ekibimiz rakibi karşısında öne geçmeyi başardı ve bu teknik molaya 1 sayı farkla 16-15 önde girdi. Son bölümde üstünlüğü tekrar ele geçiren Maliye okulları seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

    Bu sonuçla ekibimiz geçen hafta aldığı galibiyetten sonra evinde yine galip gelemedi ve taraftarlarını üzdü. Maçtan önce Kayseri ve İstanbul’da olan patlamalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

     

    Anahtar Kelimeler: İlimizi, Bayanlar, Voleybol, 2.Lig, 4.Grupta

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