Haber: Gönül OLUTÜRK

Saat 16.00’da Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanan mücadele kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Maça etkili başlayan taraf ev sahibi oldu. İlk seti 25-16 alan Maliye Okulları 1-0 öne geçti. Zorlu bir oyuna sahne olan 2.seti ekibimiz 25-22 alarak maça dengeyi getirdi: 1-1. Temsilcimiz benze şekilde geçen 3.seti de aynı skorla 25-22 aldı ve maçta 2-1 öne geçen taraf oldu. 4.seti ilk sette olduğu gibi 25-16 alan Ankara ekibi maçı 5.sete taşıdı. Nefesleri kesen 5.seti ev sahibi ekip 15-12 aldı ve maçı 3-2 kazanan takım oldu. Bu sonuçla deplasmandan 1 puan çıkaran ekibimiz 5.haftada bir diğer Ankara ekibi Spor Mektebi’ne konuk olurken, Maliye Okulları ise Tepebaşı Gençliği konuk edecek. Ligin 4.haftasında alınan gene sonuçları şu şekilde;

3 Kasım Cuma

17.00: Tarım Spor – Afider: 0 – 3

19.00: Başkent Beşiktaşlılar – Spor Mektebi: 3 – 0

4 Kasım Cumartesi

17.00: Eryaman Gençlik – Tepebaşı Gençlik: 2 – 3

5 Kasım Pazar

15.00: Kütahya Voleybol – Sultan Spor: 3 – 1

16.00: Maliye Okulları – İnkılap İ.Ö.O: 3 – 2

18.00: Keçiören Bld. Bağlum Spor – Halkbank: 1 – 3