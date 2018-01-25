Haber: Gönül Olutürk

TVF Bayanlar 2. Lig 4. Grupta mücadele eden İnkılap İÖO, ligin 15.haftasında Maliye Okullarını konuk etti. Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Maliye Okulları 3-2 kazandı. Maliye Okulları bu galibiyetle 2 puanın hanesine yazdırarak puanını 30’a çıkararak 4.sıradaki yerini korurken, 1 puanı hanesine yazdıran İnkılap İÖO 23 puanla 6.sırada kaldı. Ligin 16.haftasında İnkılap İÖO, Spor Mektebi’ni konuk ederken, Maliye Okulları ise Tepebaşı Gençlik’i konuk edecek.

1.set: ilk setin başındaki 2-2 eşitlikten sonra toparlanan İnkılap maçta 8-3 öne geçti. Öne geçtikten sonra etkili oyununu sürdüren temsilcimiz teknik molaya 12-5 önde girdi. Teknik moladan sonrada etkili oyununu bırakmayan İnkılap farkı 8 sayıya çıkararak skoru 15-7’ye getirdi. Set boyunca farkı koruya temsilcimiz durumu 20-12 yaptı. Setin son anına kadar rakip karşısında etkili oynayan İnkılap İÖO, seti 25-13 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.

2.set: İkinci sete etkili başlayan İnkılap İÖO 2-0 öne geçti. Setin başından beri etkili oyununu rakibine hissettiren temsilcimiz skoru 5-1’e getirdi. Farkı 5 sayıya çıkaran İnkılap 8-3 öne geçti. Rakip karşısında rahat bir oyun sergileyen temsilcimiz teknik molaya 12 – 4 öne geçti. Teknik moladan sonrada etkili oyununu sürdüren İnkılap durumu 18 – 7’ye getirdi. Setin sonuna kadar etkili oyununu bırakmayan İnkılap İÖO, seti 25-12 kazanarak maçta durumu 2-0’a getirdi.

3.set: setlerde 2-0 geri olan Maliye Okulları sete etkili başlayarak 3-1 öne geçti. Üçüncü setin başından beri rakibine üstünlük kurmaya çalışan Maliye Okulları durumu 9-5’e getirdi. Temsilcimiz farkı 1 sayıya kadar eritse de teknik molaya konuk ekip 12-11 önde girdi. Maliye takımı teknik moladan sonra buldukları sayılarla durumu 18-14’e getirdi. Üçüncü setin sonuna doğru temsilcimiz 22-22 eşitliği yakalasa da seti 28-26 kaybetti ve setlerde durum 2-1’e geldi.

4.set: sete 2-1 geride başlayan İnkılap İÖO 3-2 öne geçti. Başa baş geçen sette Maliye Okulları 5-3 öne geçti. 3 sayılık seri yakalayan temsilcimiz 6-5 öne geçti. Maliye Okulları bulduğu sayılarla teknik molaya 12-7 önde girdi. Teknik moladan sonra geri dönüş yapan İnkılap İÖO, 18-17 öne geçti. sette 21-21 eşitliği yakalayan Maliye Okulları seti 25-22 kazandı ve oyunu 5.sete taşıdı: 2-2.

5.set: sete 2-0 geride başlayan temsilcimiz 3-2 öne geçti. Başa baş geçen sette Maliye Okulları 5-3 öne geçti. İnkılap, bir ara 7-6 öne. Maliye Okulları skoru 8-7’ye getirerek saha değişimine önde girdi. Saha değişimden sonra toparlanan temsilcimiz 13-12 öne geçti. 14-14 eşitliği yakalan Maliye ile uzayan seti 16-14 ve maçı da 3-2 kazandı.

Salon: 17 Temmuz

Setler:25-13, 25-12, 28-26, 25-22, 16-14

TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grup 15.hafta sonuçları şu şekilde;

24 Ocak Çarşamba

12.00: Ankara ( Beştepe) AFİDER – Tarım Spor: 3- 0

13.00: Bolu (17 Temmuz) İnkılap İÖO – Maliye Okulları: 3- 2

14.00: Ankara ( Beştepe) Spor Mektebi – Başkent Beşiktaşlılar:3 – 0

16.00: Ankara ( Beştepe) Sultan Spor – Kütahya Voleybol: 2 – 3

16.30: Eskişehir ( Yenikent) Tepebaşı Gençlik – Eryaman Gençlik:3 – 1

18.00: Ankara ( Beştepe) Halkbank – Keçiören BLD. Bağlum Spor: 1 – 3