Mamadou Diarra Bursaspor’da

Haber: Birol Ertunç

Anlaşma sağlanılan Çağlar Şahin Akbaba, Musa Araz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Anıl Karaer, Onurcan Piri ve Aykut Akgün’ün yanı sıra geçtiğimiz sezonu Boluspor’da geçiren Senegalli oyuncu Mamadou Diarra da sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde taraftara açık gerçekleşen törene Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

DIARRA: ÇOK MUTLUYUM

Öte yandan dün anlaşılan 7 oyuncunun yanında Bursaspor’un ilk yabancı transferi olarak imza törenine katılan Mamadou Diarra da, “Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Bursaspor’da olmaktan çok mutluyum. Süper Lig’e dönmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Diarra, daha sonra taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdi. Bursasporlu taraftarlar da Başkan Mesut Mestan’a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Mestan, taraftarın yoğun isteğini kırmayarak üçlü çektirirken taraftarla birlikte coşku yaşadı.