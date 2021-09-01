Mamaklı İzciler Bolu Yolcusu

Haber: Ceylan Beykoz

Mamak belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte Mamaklı gençlerin hem dostluk bağlarını güçlendirecekleri hem de doğayı yakından tanıma imkânı bulacağı izcilik kampının ilk kafilesi yola çıktı.11-15 yaş arası 30 kişilik kız öğrenciden oluşan ilk kafile, 2 gece 3 gündüz konaklayacakları Bolu Aladağlar kampında temel kamp eğitimlerinin yanı sıra birçok etkinlik gerçekleştirecek.

Doğa bilincini yayacak gençlerin doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Günümüzde çocuklarımız dijital dünyada oldukça vakit geçiyor. Onları bir nebze olsun o dünyada ayırarak doğanın güzellikleriyle buluşturmak istedik. Bugün de ilk kafilemizi uğurladık. Kamptaki eğitimleri başarı ile tamamlayacaklarını ve oradaki tecrübelerini arkadaşlarına anlatarak doğa bilinicini çevrelerine yayacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.