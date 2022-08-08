Manchester United, sezona mağlubiyetle başladı

Haber: Okay Özcan

İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Manchester United ile Brighton karşı karşıya geldi.

Maçtan dakikalar

Old Trafford’da oynanan karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar ilk yarıda tutuk bir görüntü çizdi. Brighton savunmanın arkasına sarkarak tehlikeli olmaya çalıştı. 30 ve 39. dakikalarda Alman orta saha Pascal Gross, Brighton’ı 2-0 öne geçirdi.

Ronaldo yedek başladığı maçın 53. dakikasında Fred’in yerine oyuna dahil oldu. 60. dakikada Rashford, Ronaldo’nun pasında kale önünde müsait pozisyonu gole çeviremedi.

68. dakikada köşe vuruşundan gelen orta sonrası Brighton kale önünde yaşanan karambolde kaleci Sanchez’in çıkarmak istediği top Mac Allister’a çarpıp filelere gitti: 2-1.

Manchester United bu golden sonra Morallense’de taraftarlarına hayalkırıklığı yaratan sonuç olarak sezona kötü başlangıç yaptı. Manchester United gelecek hafta Brentford deplasmanına çıkacak. Brighton ise sahasında Newcastle United’ı ağırlayacak.