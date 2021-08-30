Manisa 3'te 3 yaptı

TFF 1. Lig'de ilk 2 maçını kayıpsız geçen Manisa, 3. hafta mücadelesinde de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Manisa 3'te 3 yaptı

Haber: Okay Özcan

Manisa, TFF 1.Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Ege temsilcisi 24. dakikada Kouter, 55. dakikada Nizamettin Çalışkan (Penaltı) ve 80. dakikada Tormin'in attığı gollerle Başkent ekibini 3-0 mağlup etti.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan Manisa puanını 9'a çıkardı. Henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mert Kula, Kerem Can Akyüz (Dk. 66 Musa Şahindere), Barış Alıcı (Dk. 84 Ahmet Arda Tuzcu), Grechyshkin, Tshibola, Lualua (Dk. 66 Sallalich), Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Kerim Avcı), Sandro Lima (Dk. 57 İlker Karakaş)

Manisa: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman (Dk. 46 Kubilay Aktaş), Erhan Kara, Hakan Barış (Dk. 65 Mustafa Durak), Nizamettin Çalışkan, Kouter, Anıl Koç (Dk. 66 Tabekou), Orgill (Dk. 84 Kemal Rüzgar), Sertaç Çam (Dk. 73 Tormin)

Goller: Dk. 24 Kouter, Dk. 55 Nizamettin Çalışkan (Penaltıdan), Dk. 80 Tormin (Manisa)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mehmet Yılmaz (Manisa), Dk. 54 Metehan Mert, Dk. 89 Sallalich (Gençlerbirliği)

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