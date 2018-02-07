Haber: Semih Baykal

Grandmedical Manisaspor'da antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden, futbolcuların hırslı, istekli ve bir o kadarda neşeli oldukları antrenman dar alan oyunlarının ardından stretchng le tamamlandı. Dar alan oyunlarında galp gelen beyaz takım objektiflere galibyet pozu da verdi. Ege ekibinde sabah antrenmanında Bakaki ile girdiği ikili mücadele de sol ayak tarak kemiğine darbe alan Uğur Pamuk antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Manisspor'da izinli olan Timur Karagülmez ve gribal enfeksiyon geçiren Göktuğ Bakırbaş sabah ve akşam antrenmanlarında yer almazken, gribal enfeksiyon geçiren Hikmet Baloğlu sabah antrenmanında dinlendirildi. Akşam antrenmanında takımla birlikte çalışmada yer aldı. Uğur Pamuk ve Göktuğ Bakırbaş’ın Boluspor maçında görev alıp almayacağı Perşembe günü netlik kazanacak