Manisa FK Barış Başdaş ile ilgileniyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK stoper arayışlarını sürdürüyor. Türkiye ve yurtdışından birçok yıldıza kanca atan siyah beyazlıların yeni adresi Malatya oldu. Yönetim, Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncusu Barış Başdaş ile ilgilenmeye başladı. Geçen sezonun ilk yarısını 1. Lig ekibi Samsunspor'da geçiren 32 yaşındaki stoper ikinci yarıda ise Malatya ekibine transfer olmuştu.

Çok sayıda teklif var

Barış ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen siyah-beyazlı yönetim, maddi şartların oluşması halinde transferi resmiyete kavuşturmayı planlıyor. Barış'a 1. Lig'den çok sayıda teklif olduğu öğrenildi. Kasımpaşa'da yetişen Barış, Göztepe, Adana Demirspor, Karabükspor, Alanyaspor, G.Birliği, Karagümrük, yurtdışında da Hannover 96 formalarını terletti.