Manisa FK'da sakatlık şoku

Haber: Ceylan Beykoz

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, sakatlık şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik'in idmanda kaval kemiği kırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün gerçekleşen antrenmanda futbolcumuz Mehmet Ali Çelik’in sol ayak kaval kemiği kırılmıştır. Başarılı bir operasyon geçiren Mehmet Ali’nin yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Mehmet Ali’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha güçlü bir şekilde aramıza dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.