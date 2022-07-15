Manisa FK günü çift idmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren Spor toto 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, günü çift antrenmanla tamamladı.

Manisa FK günü çift idmanla tamamladı

Haber: Okay Özcan

 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 3. etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Kampta tempo oldukça yoğun

Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan sabah antrenmanında oyuncular sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Takım akşam antrenmanında ise pas organizasyonun ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

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