Manisa FK’ nın Juventus’tan sürpriz transfer hamlesi



Haber: Yasin Bilgi

Manisa Futbol Kulübü, forvet arkası pozisyonu için rotasına İtalya'ya çevirdi. Yeni Asır'ın haberine göre; siyah beyazlılar, Çizme'de Juventus U-23 takımında forma giyen 21 yaşındaki İsveçli Christopher Lungoyi'yi radarına aldı. Manisalı kurmayların genç oyuncu için İtalyan kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor. İtalyan ekibinin transfer ettiği genç hücum oyuncusu geçen sezon İsviçre kulübü Lugano'da kiralık olarak forma giydi.

Sözleşmesi 2023'e kadar

Yeni sezon öncesi Christopher Lungoyi'nin Juventus kulübünün A Takım kadrosunda yer bulmasının zor olması Manisa FK'nın bu transferde elini güçlendiriyor. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitecek hücum oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak için hamle yapması bekleniyor

İsviçre'nin Servette kulübünde yetişen Christopher Lungoyi daha sonra Porto, Lugano ve Juventus kulüplerinde forma giydi. Alt yaş kategorilerinde İsviçre Milli Takım'ında da 13 maçta görev yaptı.

3 Gol Attı

Genç hücum oyuncusu, İsviçre Süper Lig'inde görev yaptığı 38 maçta 3 gol atıp 3 asist yapma başarısını gösterdi. Manisa Futbol Kulübü'nün genç oyuncuyu kadrosuna katmak kolları sıvadı.

Ergün, kampı ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün geçtiğimiz gün, Manisa FK'nın Afyon kampını ziyaret etti. Ergün, idman öncesi genç teknik patron Serkan Özbalta ve oyuncularla saha içinde kısa bir süre sohbet etti. Ergün daha sonra Başkanı Mevlüt Atkan, CEO Yılmaz Bal ve sportif direktör Serkan İşyapan ile idmanı takip etti.