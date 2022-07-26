Manisa FK, tecrübeli golcü ile anlaştı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Manisa futbol Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki golcü futbolcuyla Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyük, Manisa'da yıllar önce güzel deneyimler yaşadığını anımsatarak, "Tekrar başladığım yer olan Manisa’ya geri dönüş yaptım diyebiliriz. Bana inanan, güvenen ve hedefleri olan bir kulübe geldim. Takımıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her zaman söylediğim gibi hiçbir sorumluluktan ve mücadeleden kaçmayan bir Adem Büyük izlettireceğim. Buraya yeni bir hikaye yazmaya geldim." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkan Vekili Engin Anlı da Adem Büyük'ün tecrübesinden faydalanacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yıllarca Süper Lig’de Avrupa kupalarında önemli maçlarda oynamış, çok güzel goller kaydetmiş önemli bir golcü. Adem Büyük ismi üzerine çok fazla yorum yapmak doğru olmaz. İnşallah Manisa Futbol Kulübü formasıyla çok başarılı maçlara imza atacak. Adem Büyük, genç oyuncularımız için rol model olacak bir oyuncu" diye konuştu