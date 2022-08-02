Manisa FK transferde gövde gösterisi yaptı

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan ve 2 gün önce 6 futbolcuya imza attıran Manisa FK, savunmaya takviye yaptı, güçlendi. Siyah-beyazlılar, Fransız takımı USL Dunkerque ile sözleşmesi biten Alioune Ba ile anlaştı. 32 yaşındaki Alioune, Türkiye'ye gelecek ve Manisa'ya transferi için sağlık kontrolünden geçecek. Deneyimli oyuncu sağlık kontrollerinde pürüz çıkmaması halinde kendisini Manisa ekibine bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak. 32 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon USL Dunkerque takımında Ligue 2'de 22 müsabakada görev aldı.

Birçok takımda forma giydi

Piyasa değeri 300 bin Euro olan Fransız oyuncu kariyerinde, AC Amiens, Viry-Chatillon, Amiens SC, Quevilly Rouen, Stade Lavallois, US Orleans formaları da giydi. Deneyimli stoper Kariyerinde 171 mücadelede forma giydi.