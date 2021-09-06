banner120

Manisa FK’da Mehmet Uysal ameliyat oldu

TFF 1'inci Lig'deki ilk sezonuna 3'te 3'le zirvede başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde 21 yaşındaki golcü Mehmet Uysal, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Manisa FK’da Mehmet Uysal ameliyat oldu


Haber: Yasin Bilgi

TFF 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü forvet oyuncusu Mehmet Uysal; antrenman esnasında geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi. . Antrenmanda sakatlanan ve sol diz çapraz bağlarında kopma meydana gelen genç futbolcu ameliyat oldu.

Manisa Futbol Kulübü forvet oyuncusu Mehmet Uysal’ın ön çapraz bağ operasyonu; Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası, sporcunun 20 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 2 buçuk ayın sonunda koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, sporcunun yaklaşık 7-8 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Filenin Sultanları Avrupa 3.’sü oldu
Filenin Sultanları Avrupa 3.’sü oldu
  1. Spor

banner128

banner124