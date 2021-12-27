Manisa FK’ya sürpriz teklif

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen Hakan Barış'a sürpriz bir talip çıktı. 3. Lig'in transferde dikkat çeken ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'nın, siyah-beyazlı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Karar Hakan'da

Bu sezon Manisa ekibinde ilk yarıda 16 maçta 911 dakika süre alan Hakan Barış'ın henüz kararını vermediği kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Sertaç Çam ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılıkların devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Adanaspor'dan siyah-beyazlı kulübe transfer edilen Hakan Barış, 33 maçın 29'unda banko görev yaptı, 2411 dakika sahada kalıp, 5 gol attı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Tecrübeli futbolcu, bu sezon kupada 1 maçta 65 dakika şans bulurken, ligde 15 maçın 9'unda ilk 11'de sahaya çıkıp, 846 dakika forma şansı buldu.