Manisa Futbol Kulübü'ne Fransız kanat

Haber: Okay Özcan

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, genç kanat oyuncusu Guevin Tormin ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün Afyonkarahisar’da kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza töreninde Manisa FK CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan Guevin Tormin, “Manisa Futbol Kulübü’ne geldiğim için çok mutluyum. Manisa FK’nın çok büyük hedefleri olduğunu biliyorum. Ben de bu hedefleri gerçekleştirmek için buradayım. Manisa çok güzel bir şehir. Bu güzel şehrin hedefleri için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kulüp CEO’su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yeni transfer Guevin Tormin’in takıma güç katacağını belirterek oyuncuya başarı dileklerini ilettiler.

Guevin Tormin kimdir?

Manisa Futbol Kulübü'nün kadrosuna kattığı Guevin Tormin, 1997 yılında Fransa’da dünyaya geldi. Futbola Red Star altyapısında başlayan Tormin, 2014-2015 sezonunda Monaco altyapısına transfer oldu. 2015-2016 sezonunda Monaco II’de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017-2018 sezonunda Belçika ekibi Cercle Brugge takımına transfer oldu. Belçika temsilcisiyle iki sezonda 55 karşılaşmada saha çıkan Tormin, 2019-2020 sezonunda Fransa Ligue 2 ekiplerinden Chateauroux takımına transfer oldu. Guevin Tormin, geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 23 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı.