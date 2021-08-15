Manisa, İstanbulspor'u Orgill ile yıktı

TFF 1.Lig'in yeni ekibi Manisa FK, ilk hafta mücadelesinde İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti. Manisa'da Dever Orgill, İstanbulspor'da ise İbrahim Yılmaz, "hat-trick" yaptı.

Manisa, İstanbulspor'u Orgill ile yıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta TFF 1. Lig'in yeni ekibi 8. dakikada Dever Orgill ile 1-0 öne geçti. Manisa FK, 33'te Andre Sousa ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Ev sahibi İstanbulspor, 41. dakikada İbrahim Yılmaz'ın golüyle farkı 1'e indirdi ve müsabakanın ilk yarısı konuk ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

64. dakikada bir kez daha fileleri sarasan İbrahim Yılmaz, skora denge getirdi: 2-2

Jamaikalı forvet Dever Orgill, 68. dakikada yeniden sahneye çıktı ve Manisa FK'yı 3-2 öne geçirdi. 88'de "hat-trick" yapan Orgill, farkı 2'ye çıkardı: 2-4

95. dakikada İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz da "hat-trick"e imza attı. Bu dakikada kazanılan panaltıyı gole çeviren Yılmaz, farkı 1'e indirdi: 3-4

Kalan sürede başka gol olmadı ve Manisa FK, sahadan 3 puanla ayrıldı. Ege temsilcisi, TFF 1. Lig'deki ilk galibiyetini ilk haftada alırken İstanbulspor haftayı puansız kapattı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Etoga, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Abdullah Dijlan Aydın), Cajic (Dk. 72 Rroca) , Abazaj (Dk. 85 Berkay Görmez), Ethemi (Dk. 60 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

Manisa: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan, Sousa (Mustafa Durak), Kouter (DK. 70 Kubilay Aktaş), Anıl Koç (Dk. 71 Tormin), Sertaç Çam (Kemal Rüzgar), Orgill (Dk. 90 Mehmet Uysal)

Goller: Dk. 8, Dk. 67 ve Dk. 88 Orgill, Dk. 33 Sousa (Manisa), Dk. 41, Dk. 64 ve Dk. 90+5 (Penaltıdan) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Oğuzdan Berber (İstanbulspor), Dk. 81 Nizamettin Çalışkan, 90+4 Salih Karaduman (Manisa)

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Çok ağır ve tokat gibi bir mağlubiyet oldu"
"Çok ağır ve tokat gibi bir mağlubiyet oldu"
  1. Spor

banner128

banner124