Haber: Aysun Beykoz
Manisaspor: 2 - Şanlıurfaspor: 0
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol (Dk. 72 Ümit Yasin Arslan), Umut Gündoğan (Dk. 85 Emre Öztürk), Metin Yüksel, Erman Bulucu, Dimov, Perovic, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 77 Hakan Turan), Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz (Dk. 60 Mertcan Çam), Marc, Hüseyin Kala (Dk. 70 Batuhan Karadeniz), Banahene, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Atiemwen, Halil Köçer, Cemil Adıcan, Caner Cavlun
Goller: Dk. 39 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 82 Perovic (Manisaspor)
Kırmızı kart: Dk. 54 Kağan Söylemezgiller (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Hüseyin Kala, Dk. 64 Marc, Dk. 75 Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor), Dk. 84 Perovic, Dk. 89 Gökhan Sazdağı (Manisaspor)
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