Haber: Semih Baykal

Lig’de 19’ncu hafta’da evinde lider Ümraniyespor’a 1-0 kaybeden ardından da 20’nci haftada deplasmanda Gazişehir Gaziantepspor’a 2-0 mağlup olan ve 6 puan kaybeden Boluspor, lig’de 27 puan topladı. Son iki haftadır bir türlü rakip fileleri havalandıramayan ve play off potasından uzaklaşan Kırmızı Beyazlılar, ligin 21’nci haftasında evinde Cumartesi günü saat 13:00’da Grand Medical Manisaspor ile karşılaşacak. Bu maçtan mutlak 3 puan almak isteyen Boluspor, hazırlıklarına verilen bir günlük iznin ardından kendi tesislerinde başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışması ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.