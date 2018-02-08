Haber: Semih Baykal

Boluspor’un ligin 20’nci haftasında deplasman da karşılaştığı ve 2-0 mağlup olduğu Gazişehir Gaziantep FK maçının 90’ncı dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında maçın hakemin hakeminden sarı kart gören defans oyuncusu Renato Arapi, toplanda gördüğü 4 sarı kartla cezalı duruma düştü. Arapi, kırmızı beyazlıların 21’nci haftada da evinden Grandmedical Manispor ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın Arapi’nin yerine bu maçta kime forma şansı vereceği ise merak konusu oldu.