Manisa'nın serisini BB Erzurumspor sonlandırdı

Haber: Okay Özcan

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mustafa Yumlu'nun 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısından gol sesi gelmedi ve BB Erzurumspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sezonki 3. galibiyetini alan "Dadaşlar" puanını 9'a çıkardı. Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Manisa FK ise 9 puanda kaldı. Böylece son 39 lig maçında yenilmeyen Manisa temsilcisi, bu unvanını da kaybetti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Erkan Sözeri, mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart gördü.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Ferdi Karadoruk

Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan (Dk. 64 Tabekou), Sousa (Dk. 46 Hakan Barış) , Kouter, Anıl Koç (Dk. 64 Kubilay Aktaş), Sertaç Çam (Dk. 80 Kemal Rüzgar), Orgill

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 37 Estrela), Mücahit Albayrak, Aykut Demir (Dk. 63 Gökhan Kardeş), Gökhan Alsan, Rosheuvel (Dk. 46 Novikovas), Shala (Dk. 63 Olanare) , Emircan Altıntaş (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Eren Tozlu

Gol: Dk. 24 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Gökhan Alsan, Dk. 74 Szumski, Dk. 78 Estrela (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 29 Kouter, Dk. 88 Sousa (yedek kulübesinde) (Manisa)