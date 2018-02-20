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    • Manisa uzatmada yıkıldı

    Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında GrandmedicalManisaspor sahasında ağırladığı Adanaspor’a 2-1 mağlup oldu.

    19 Şubat 2018 Pazartesi 14:24
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    Manisa uzatmada yıkıldı

    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Taner Taşkın yönetimindeki Manisaspor, Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Adanaspor'u ağırladı. Konuk ekip ilk yarının sonlarında MagayeGueye'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve ilk 45 dakiakyı 1-0 önde tamamladı. Manisaspor, dakikalar 59'a geldiğinde BillalSebaihi ile skoru eşitledi. Adanaspor, son dakikalarda Tevfik Altındağ ile öne geçti ve maçı 2-1 kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Manisaspor haftayı 14 puanla kapatırken Adanaspor puanını 30'a yükseltti.

    Stat: Manisa 19 Mayıs

    Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kapluhan, Murat Şeker

    GrandmedıcalManisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Abdülkadir Korkut (Dk. 46 Uğur Pamuk), Ümit Yasin Arslan, Hikmet Balioğlu, Kemal Temel, Sebaihi, Kağan Miray Bağış, Bakaki (Dk. 54 Furkan Parsak), Asım Hamzaçebi (Dk. 89 İlkay Gül), Perovic, Alper Önal

    Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Berkan Yıldırım, Onur Akbay (Dk. 82 Yakup Demir), Renan Diniz, Gökhan Süzen, Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz, Koman, Roni (Dk. 74 Oğuz Han Aynaoğlu), Magaye, UcheKalu (Dk. 62 Bahattin Köse)

    Goller: 45+1 Magaye (penaltıdan), 90+2 Tevfik Altındağ (Adanaspor), Dk. 59 Sebaihi (GrandmedicalManisaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 7 Ümit Yasin Arslan, Dk. 35 Sebaihi, Dk. 85 Furkan Parsak (GrandmedicalManisaspor), Dk. 26 Magaye, Dk. 59 Berkan Yıldırım, Dk. 90 Bahattin Köse (Adanaspor)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    4. dakikada Alper’in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

    12. dakikada Sebaihi’nin ceza sahası içi sağından yerden pasında penaltı noktasının yakından Perovic’in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

    18. dakikada Roni’nin sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içi arka direkte müsait pozisyonda iyi yükselen Kalu’nun kafa vuruşunda kaleci Göktuğ son anda yatarak ayaklarıyla meşin yuvarlağı filelere gitmesini önledi.

    25. dakikada Kalu’nun sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Roni’nin vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.

    40. dakikada Adanaspor’da Gueye’nin sağ köşeden kullandığı korner atışında ön direkte Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

    45+1. dakikada Abdulkadir’in ceza sahası içerisinde Roni’ye yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı kararı verdi.

    45+2. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Gueye’nin şutunda top filelerle buluştu. 0-1

    59. dakikada Alper’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sebaihi’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

    71. dakikada Gueye’nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde müsait pozisyonda topla buluşan Tevfik’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Göktuğ’un göğsüne çarptı. Boşta kalan topu Manisaspor savunması uzaklaştırdı.

    90+2. dakikada ceza sahası içi sağından Bahattin'in çıkardığı pasta penaltı noktasının hemen gerisinden Tevfik'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Lig’in, 22.

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