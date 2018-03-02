Haber: Gönül Olutürk

GrandmedıcalManisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın yönetiminde saat 12.00’de gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışması ile devam eden antrenman geniş alanda taktik oyunun ardından stretching ile tamamlandı. Manisaspor’da Spor Toto 1.Lig Karma maçında görev alan Kaan Miray Bağış, Asım Hamzaçebi, Berk Cambaz ve Göktuğ Bakırbaş takımla birlikte çalışmalara dahil olurken, tedavileri devam eden Hikmet Balioğlu ve Mehmet Enes Sığırcı takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışma yaptılar.