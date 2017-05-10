Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Lig'de Balıkesirspor sahasında, kümede kalma mücadelesi veren Manisaspor'a 2-1 mağlup oldu. Manisaspor bu sonuçla puanını 36'ya çıkardı, iç sahadaki altıncı maçında da galip gelemeyen Balıkesirspor ise 39 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

11'inci dakikada Balıkesirsporlu İshak Çakmak'ın yaklaşık 35 metreden sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.

13'üncü dakikada ev sahibi takımda bu kez Foxi şansını denedi, top yine çerçeveyi bulmadı. .

16'ıncı dakikada Manisasporlu Ufuk, soldan ceza sahasına girip, vurdu, iyi yer tutan Vukovic topu kornere attı.

19'uncu dakikada Bahattin kaleci Vukovic ile karşı karşıya kaldı. Ancak Vukovic yine başarılıydı.

35'inci dakikada konuk takım golü buldu. Çağatay'ın kaptırdığı topla başlayan Manisaspor atağında Perovic, aşırtma bir vuruşla kaleci Vukovic'i avladı: 0-1.

47'nci dakikada Doğa'nın rövaşatasında Manisaspor top defanstan döndü.

75'inci dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Nizamettin'in pasında sağ çaprazda uygun durumda topla buluşan Oğuzhan çok kötü vurdu ve takımını bir golden etti.

83'üncü dakikada Balıkesirspor eşitliği sağladı. Emre'nin şutunda defanstan dönen topa Doğa vurdu. Kaleci İsmail'in çeldiği meşin yuvarlak Abdülkadir'in önünde kaldı. Golcü futbolcu fırsatı affetmedi ve fileleri havalandırdı: 1-1.

85'inci dakikada Manisaspor yeniden öne geçti. Umut'un kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Erman kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.