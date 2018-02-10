Haber: Semih Baykal

Slavko Perovic, bu hafta Boluspor karşısına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, “Teknik Direktörümüz Taner Taşkın’ın önderliğinde çok iyi bir çalışma süreci geçirerek bu karşılaşmaya hazırlandık. Boluspor maçında, ardından kalan maçlarımızda da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. Grandmedical Manisasporun çok zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Perovic, “Bu zor dönemde verdikleri desteklerle motivasyonumuza katkı sağlayan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve eski yöneticilerimizden Mehmet Mustafa Güres’e takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Onların verdiği desteğin yanı sıra geçtiğimiz haftalarda maça gittiğimiz Samsun’da, Samsun Valisi’nin Samsunspor’un sorunlarıyla dertlenip, Samsunspor’a destek olma çabası içinde olması da Manisa’daki bütün kurum ve kuruluşlara da örnek olmalı” diye konuştu.

“BİZ DAHA ÖLMEDİK”

Sözlerinin devamında bütün takım arkadaşlarıyla birlikte Teknik Direktör Taner Taşkın’ı, hem Manisaspor için hem de kendileri için bir şans olarak gördüklerini aktaran Perovic, “Böyle zor durumda olan bir takımı çalıştırmak, devralmak çok zor. Buradan gitmek, ayrılmak isteyen bir oyuncu kitlesi vardı. Böyle bir takımı motive etmek, bu takıma gerekli inancı aşılamak kolay bir şey değildi. Ama Taner hocamız bu inancı bize aşıladı. Bir hocadan öte, bir ağabey bir yönetici gibi bize destek olarak, bu zor dönemde göreve gelerek elini taşın altına en fazla koyan isimlerden oldu. Biz Taner hocamızla birlikte olmaz denileni yapmak istiyoruz. Biz daha ölmedik.” ifadelerini kullandı.

“ SON DÜDÜK ÇALANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Perovic açıklamasında tribünlere gelerek kendilerine destek veren taraftarımıza teşekkür ederek, “Biz 19 Mayıs Stadyumu tribünlerini daha da dolu görmek istiyoruz. Bu güzel şehrin insanları bu takımı yalnız bırakmasınlar. Manisalılar bize, ihtiyacımız olan desteği versinler ya da vermesinler ama şunu çok iyi bilsinler ki; Bizler, Manisasporlu futbolcular, her türlü şartlar altında, terimizin son damlasına ve son düdük çalana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.