Haber: Esra Öztürk

Siyah beyazlılarda kalçasında ağrı bulunan Mikic, ayağındaki nasır nedeniyle operasyon geçiren Bahattin, izinli olan Gökhan, Umut, Fahri, Ufuk, Metin, Erman, Perovic ve Dimov çalışmada yer almadı. Bu arada Başkan Abdullah Mergen, Boluspor maçı sonrası iç transfer görüşmelerine başlayacaklarını, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'la da yola devam etmek istediklerini söyledi.

Manisaspor'u Cezalı Ve Eksikler Düşündürüyor

TFF 1.Lig'de geçen hafta Şanlıurfaspor'u evinde 2-0 yenip kümede kalan Manisaspor'u cezalı ve yorgun oyuncularının çokluğu düşündürüyor. Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Takımımda, cezalı ve yorgun olan isimler var. Perovic zaten cezalı. Yorgun olan Bahattin, Gökhan, Umut ve Dimov'a izin verebilirim. Umut ile Gökhan ise düğün hazırlığı içinde. Boluspor maçı bizim için tamamen formaliteden ibaret olacak. Ancak sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Altınordu’dan Tepkili Açıklama

Manisaspor'un sahaya yedek ağırlıklı bir kadroya çıkacağı haberi, Altınordu cephesinde tepkiye yol açtı. Bucaspor'da uzun yıllar Sait Karafırtınalar ile birlikte çalışan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eryüksel, iki İzmir takımının play off'a kalma mücadelesi verdiği bir haftada siyah beyazlıların yedeklerle sahaya çıkmasının etik olmayacağını söyledi. Manisaspor'la her dönemde iyi ilişkiler içinde olduklarını dile getiren Eryüksel, "Onlar bizim durumumuzda olsa, en iyi kadromuzla sahaya çıkar, galibiyet için elimizden geleni yaparız. Manisaspor'un da böyle davranması gerekir. Sonuç önemli değil, yener ya da yenilir ama sahada en iyi 11'in yer alması gerekir. Bunun aksi hoş olmaz ve farklı algılara yol açabilir" ifadesini kullandı.