Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Değerli Boluspor taraftarları; Normal sezonun son maçı ve play-off'a gidecek kapıyı açacak olan Manisaspor karşılaşması öncesinde Yönetim Kurulumuzun kararıyla maç bileti fiyatlarında indirim yapılmıştır. Tüm sezon boyunca verilen mücadelenin karşılığını almak için, Süper Lig'e yükselecek 3. takım olma yolunda ki bu kritik maçta büyük Boluspor taraftarlarının tribünleri dolduracağı ve takımımızın yanında olacağından şüphemiz yoktur” denildi.

Passolig alana maç bedava

20.05.2017 tarihine kadar yeni Boluspor logolu Passolig Kart alan taraftarlara Manisaspor maçı biletinin ücretsiz olduğu açıklandı. Bilet satışları, Bolu Atatürk Stadyumu Passolig Gişesi ve passo.com.tr'de yapılmaya devam ediyor. Bilet fiyatları şöyle:

Numaralı: 30,00 TL

Kapalı: 5,00 TL

Maraton: 1,00 TL

Kale Arkası: 1,00 TL

Misafir Tribünü: 1,00 TL