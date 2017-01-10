Haber: Aysun Beykoz

Yeni yılın ilk deplasman maçına çıkacak olan kırmızı beyazlılarda taraftarlar Manisa`ya çıkartma yapmayı planlıyor. Devre arası transfer döneminde 9 futbolcusu ile yollarını ayıran ve yerlerine 6 yeni ismi dâhil eden Boluspor`da taraftarlar yeni transferleri de bu maçta görmüş olacak. Bolusporlu taraftarlar gidiş-dönüş ücreti olarak 25TL fiyat belirledi.

Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu`nda oynanacak Manisaspor-Boluspor maçı saat 18.30`da başlayacak.

İrtibat:

Tayfun Çelen: 0537 732 0426

Hasan Akyel: 0537 308 3007

İsmail Arıcı: 0531 292 8018