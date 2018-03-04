Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Fatih Tekke'nin takımı Denizlispor ile Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Manisaspor kozlarını paylaştı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-2 eşitlikle sona erdi. Manisaspor 9. dakikada İlkay Gül'ün golüyle öne geçerken, 13'te LeandroKappel bu gole yanıt verdi. 56'da Ziya Alkurt da Denizlispor'u öne geçirdi. Uzatma anlarında Manisaspor'un kalecisi Göktuğ Bakırbaşkornerde ileri çıkarak golü attı ve takımına 1 puanı getirdi. Alınan bu sonucun ardından Denizlispor, Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 4. maçında ilk kez puan kaybetti ve 27 puana çıktı. Manisaspor ise 4 hafta sonra puan alarak 15 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor deplasmanda Adana Demir ile karşılaşacak. Manisaspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek.Karşılaşmayı 4 bine yakın futbolsever izlerken, Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bu sezon görev yaptığı eski takımı Manisaspor'a rakip oldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de karşılaşmayı protokol tribününde takip etti.

TARZAN'I KALECİSİ KURTARDI

90+3'te Denizlispor'u yıkan gol geldi. Timur'un köşe vuruşunda ön direkte Furkan kafa ile topu arkaya sektirdi, gol için ileriye çıkan kaleci Göktuğ topa dokunda, Manisaspor'u yenilgiden kurtardı, Denizlispor'u yaktı: 2-2.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Önder Yılmaz, Habip Tiryaki

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Canberk Aydın, Lazic, Burak Altıparmak (Dk. 78 Veli Acar), Kerem Can Akyüz, Aissati, Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Barış Örücü (Dk. 65 Hüseyin Atakan Üner), Kappel (Dk. 86 İsmail Haktan Odabaşı), Mehmet Akyüz

GrandmedicalManisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Kemal Temel, Timur Karagülmez, Ümit Yasin Arslan, Kağan Miray Bağış, Bakaki(Dk. 77 Furkan Parsak), İlkay Gül, Sebaihi (Dk. 85 Uğur Pamuk), Perovic, Asım Hamzaçebi, Alper Önal (Dk. 81 Akın Açık)

Goller: Dk. 9 İlkay Gül, Dk. 90 2 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (GrandmedicalManisaspor), Dk. 13 Kappel, Dk. 56 Ziya Alkurt (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ziya Alkurt, Dk. 80 Alperen Babacan, Dk. 90 Kerem Can Akyüz (Denizlispor), Dk. 44 Sebaihi, Dk. 64 Kemal Temel (GrandmedicalManisaspor)

Haber: Esra Öztürk

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada konuk Manisaspor öne geçti. Sebaihi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu İlkay, kafayla filelere gönderdi: 0-1

13'üncü dakikada Denizlispor skoru eşitledi. Aissati'nin pasıyla buluştuktan sonra ceza sahası önünde iki rakibini geçip yerden sert vuran Kappel tabelayı değiştirdi: 1-1.

16'ncı dakikada Ziya'nın sol kanattan ortasında Kappel'inplase vuruşuyla top yan direği sıyırarak dışarı çıktı.

32'nci dakikada Kappel'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda top yan direkten döndü.

41'inci dakikada Sebaihi sağdan korneri kullandı, Alper'in kafa vuruşu sonuç getirmedi.

56'ncı dakikada Denizlispor yenik durumdan skoru lehine çevirdi. Barış'ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Ziya'nın yaklaşık 20 metreden sert şutu ağlarla buluştu: 2-1.

59'uncu dakikada Mehmet Akyüz'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kappel'in yerden şutunu kaleci Göktuğ kornere çeldi.

90+1'inci dakikada Kaan'ın sol kanattan ortasında Perovic'in ceza sahası içindeki röveşatasını kaleci Asil tokatladı.

90+3'üncü dakikada Manisaspor kalecisi Göktug takımını ipten aldı. Timur'un kullandığı köşe vuruşunda hücuma çıkan genç eldiven Göktuğ, arka direkte topa dokunarak Tarzan'a puanı getirdi: 2-2. Bu golün santrası yapılmadı ve taraflar 1'er puana razı oldu.