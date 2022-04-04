Marangoz; “Hedefimiz süper lig”

Haber: C. Kutay Aykan

Hentbol Kadınlar 1. Lig B grubunu dördüncü sırada tamamlayan Bolu Belediyesi Spor Kulübü’nün Antrenörü Sercan Marangoz 7-10 Nisan tarihlerinde Antalya-Alanya Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan Kadınlar 1.Lig Play-off maçları öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Marangoz’un açıklamaları şu şekilde: “Grubumuzu, hedeflediğimiz gibi ilk dört sırada bitirdik. Sezon içindeki maçlarımız, ligi üst sırada tamamlayan takımlarla başa baş geçti. Hedeflediğimiz gibi ilk dört sıralamasında kendimize yer bulduk. Takımımız şu anda çalışmalarına devam ediyor. Güzel hentbol oynamak istiyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi sergileyip, başarılı olmak istiyoruz. Genç bir kadroya sahibiz. Play-off mücadelesinde puan dezavantajımız bulunuyor. Bu sebepten dolayı daha fazla puan almak istiyoruz. Hedefimiz, Süper Lig’de yer almak.” Marangoz takımda herhangi bir sakat oyuncu bulunmadığını söyledi.