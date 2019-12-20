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Maraton Tribününe Ceza

PFDK Fatih Karagümrük maçında edilen küfürler dolayısıyla Maraton Tribünü C Blok’ta yer alan taraftarlara 1 maç ceza verdi.

Maraton Tribününe Ceza

Haber: Volkan Yılmaz

Ceza alan taraftarlar cezalarını 2.yarının ilk maçı olan Eskişehirspor maçında çekecek. Konuyla ilgili olarak PFDK’dan yapılan açıklama şöyle: “BOLUSPOR Kulübünün, 14.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine” karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2019, 11:07
Esra Perçin

Esra Perçin

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