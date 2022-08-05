Mario Balotelli Türkiye’den ayrılıyor!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un yıldız transferi olan İtalyan golcü, Adana'da gösterdiği performansla lige damga vuran oyuncular arasına girdi. Türkiye'de yeniden formunu yükselten yıldız oyuncu için teklifler gelmeye devam ederken yeni takımıyla her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Mario Balotelli, Türkiye'de adından oldukça söz ettirdi. Kariyeri boyunca birçok büyük takımda forma giyen ancak kişisel problemler nedeniyle tutunamayan Balotelli, Süper Lig'de kendini buldu.

Adana Demirspor formasıyla 33 maçta forma giyen İtalyan golcü, 19 gol ve 6 asist yaptı. Attığı gollerle ve maç içindeki hareketleriyle sezonun en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Balotelli, İtalya Milli Takımı için de bir seçenek haline geldi. Ancak teknik direktör Roberto Mancini, Mario Balotelli'ye henüz yeniden milli forma şansı vermedi.