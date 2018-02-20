Haber: Esra Öztürk
Bartın ilinde 17-18 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan 10 ilin katıldığı Karadeniz Bölgesi A Grubu Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi müsabakalarında ilimizi temsil eden kız ve erkek takımlarımız dereceye girmişlerdir. Karadeniz Bölgesi A Grubu Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi müsabakalarında kız takımımız Bartın ve Sinop illerinin de yer aldığı C grubunda tüm rakiplerini geride bırakarak grubunda 1. olmuştur. Erkek takımımız ise grubunda 3. olmuştur. İlimiz Ordu ilinde yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.
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