Haber: Esra Öztürk

Bartın ilinde 17-18 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan 10 ilin katıldığı Karadeniz Bölgesi A Grubu Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi müsabakalarında ilimizi temsil eden kız ve erkek takımlarımız dereceye girmişlerdir. Karadeniz Bölgesi A Grubu Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi müsabakalarında kız takımımız Bartın ve Sinop illerinin de yer aldığı C grubunda tüm rakiplerini geride bırakarak grubunda 1. olmuştur. Erkek takımımız ise grubunda 3. olmuştur. İlimiz Ordu ilinde yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.