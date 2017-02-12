Haber: Erdal Tanrıverdi

"Turnuva maçlarını yakından izleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: "Bolu Karaçayır Spor Salonunda başlayan 1. Uluslararası Veteranlar Masa Tenisi turnuvası ilk gün bayanlar müsabakaları ile sona erdi. Kurum antrenörümüz Sayın Kıymet Öztürk 40+yaş üstü bayanlarda 2. oldu. Değerli antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Toplam 2 gün süren olan müsabakalar 16 masada 250 sporcunun katılımıyla 40yaş, 40+yaş, 50+yaş ve 60+ yaş gruplarında oynandı. Müsabakaya katılan tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar dilerim." Konuyla ilgili olarak ödül töreni sonrası gazetemize konuşan Masa Tenisi İl Temsilcisi Murat Fırat Baydar, "Turnuvaya ilgi büyük oldu. Uluslararası turnuvada 250'ye yakın sporcu katıldı. Yabancı ülkelerden gelenler de oldu. Bolumuz için çok güzel oldu. Sponsor desteği alabilirsek geleneksel hale getirip daha fazla katılım olmasını sağlayacağız. Bizlere destek olan GSİHM personelinene ve herkese teşekkür ederim" dedi.