Masa tenisinde finaldeyiz

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarında mücadele eden Bolu masa tenisi takımı 17 – 19 Mayıs 2019 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Masa tenisinde finaldeyiz

Haber: Gönül Olutürk

Zonguldak ilinde 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen 12 erkek ve 12 bayan takımı olmak üzere 72 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden masa tenisi kız takımı takım sıralamasında 2. oldu. Ferdi sıralamada ise sporcularımızdan Irmak Beyza Seymen 2’nci ve Ebrar Nur Erdoğan 4’üncü oldular. Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarında dereceye giren kız takımımız 17 – 19 Mayıs 2019 tarihinde Adana’da düzenlenecek olan final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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